Dilan Polat ve Engin Polat’a bir kötü haber daha! Tüm mal varlıklarına el konulabilir

04 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:02

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A BİR KÖTÜ HABER DAHA

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.

27 YIL HAPİS İSTEMİ

Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat’ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.