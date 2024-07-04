Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Dilan Polat ve Engin Polat’a bir kötü haber daha! Tüm mal varlıklarına el konulabilir

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir kötü haber daha! Tüm mal varlıklarına el konulabilir

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:02
Dilan Polat ve Engin Polat’a bir kötü haber daha! Tüm mal varlıklarına el konulabilir

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk süreci devam ederken hazırlanan iddianamede, 31 şirketin sahip olduğu taşınmaz, ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ilişkin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin incelemesi sürüyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A BİR KÖTÜ HABER DAHA 

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma sonucunda hazırlanan İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istendi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a bir kötü haber daha! Tüm mal varlıklarına el konulabilir - 1. Resim

27 YIL HAPİS İSTEMİ 

Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat’ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...