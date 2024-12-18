Dilan Polat ve Sıla Doğu yeniden hapse girebilir! Tepki çeken görüntüleri için iddianame hazırlandı

18 Aralık 2024 20:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:41

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında birbirleri öptüğüyle ilgili görüntülerin yayımlanması sonrası iddianame hazırlandı. Görüntülerde Polat’ın, ablasını yanağından ve dudağından öptüğü tespit edilirken, savcılık olayın kamuya açık alanda gerçekleştiğini ve suçun oluştuğu açıklandı.

Dilan Polat​ ve ablasıSıla Doğu​ hakkında, bir eğlence mekanındaki görüntüleri nedeniyle "hayasızca hareketler" suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş​'taki bir gece kulübünde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Görüntüler, bilirkişi incelemesine sunuldu ve rapora göre Polat'ın, müzik eşliğinde dans ettikten sonra ablası Doğu’yu yanağından ve dudağından öptüğü ifade edildi.

POLAT: "YANLIŞLIKLA OLDU, ÖZÜR DİLEDİM"

İddianamede yer alan ifadesinde Dilan Polat, görüntülerin bir arkadaşının doğum günü partisinde çekildiğini belirtti. Ablası Sıla Doğu’nun kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Polat, olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini savundu:

"Yanağından öpecekken ablam bir anda döndü ve bu durum yaşandı. Sabah uyandığımda bu görüntülerin yol açtığı durumu fark ettim ve toplumdan özür diledim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

SAVCILIK: "HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU OLUŞTU"

Savcılık, sanıkların her ne kadar bu davranışın cinsel bir güdüyle yapılmadığını savunsalar da olayın herkese açık bir gece kulübünde gerçekleştiğini ve "hayasızca hareketler" suçunu oluşturduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda Polat ve Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve dava sürecinin başlayacağı bildirildi.