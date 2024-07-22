Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu isyan etti: Kardeşim bitmiş durumda

22 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:19

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tutukluluğuna yapılan itiraz talebinin henüz bir sonuca varmadığının ortaya çıkmasının ardından Emrullah Erdinç, konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Canlı yayına katılan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, isyan etti.

SILA DOĞU: KARDEŞİM 47 KİLOYA DÜŞTÜ

İlk olarak Emrullah Erdinç Dilan Polat hakkında "Uzun zamandır yemek yemediği için kilosunun düştüğü gelen bilgiler arasında. İçerideki insanlara bazı umutlar verildiğinde o günler geldiğinde tahliye çıkmadığında cezaevindekilerin morali bozuluyor" dedi.

Yayına katılan Sıla Doğu ise, "Kardeşimin görüşünden çıktım bitmiş durumda, eridi, 47 kilo, kemikleri çıkmış. Artık yeter adil karar verilsin" sözleriyle isyan etti.