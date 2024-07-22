Dilan Polat’ın avukatı ateş püskürdü! ‘Tahliye talebi reddedildi’ haberlerine yalanlama geldi

22 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:52

Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu’nun tahliye edilmesinin ardından diğer tutukluların tahliye olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 908 sayfalık yayınlanan MASAK raporunun ardından Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı belirtilince tahliye olacağı iddiaları daha artmıştı. Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkemeye iletilmiş ve kararın sonucu merak konusu olmuştu.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI 'TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ' HABERLERİNİ YALANLADI

Dilan'ın tahliye talebinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öne sürüldü. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, ünlü fenomenin avukatının paylaşımı yayınlayarak iddiaları yalanladı. Avukatın paylaşımında, "MASAK raporu sonrasındaki tahliye talebimiz Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi değişikliği sebebiyle henüz değerlendirilmemiştir. Yapılan haberlere itibar edilmemelidir." dedi.