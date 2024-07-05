Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ortalıklardan kayboldu! En son orada görüntülendi

05 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:36

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan ablası Dilan Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Sıla Doğu, kardeşi Can Doğu ile birlikte tahliye edildi. Öte yandan mahkeme, 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

SILA DOĞU TAHLİYE EDİLDİ, ORTADAN KAYBOLDU

Sıla Doğu 14 Haziran'da tahliye edildikten sonra ortalıktan kayboldu. Son olarak cezaevi çıkışı görüntülenen Sıla Doğu, sinir krizi geçirerek kardeşi Dilan Polat'ın adını sayıklamıştı. Yakınlarının müdahale ettiği Sıla Doğu, arabaya bindirildi ve oradan uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra ortalıktan kaybolan Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadı.

SILA DOĞU PSİKOLOJİK YARDIM ALIYOR

Sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmayan fenomen Sıla Doğu'nun psikolojik destek almaya başladığı öne sürüldü. Zor günler geçiren zaman zaman ataklar geçiren Sıla Doğu'nun sürekli Dilan Polat ile ilgili avukatlarla görüştüğü aktarıldı.

YEĞENLERİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Sıla Doğu tahliye olduktan sonra yeğenleri, Dilan Polat'ın kızı Nilda ve oğlu Milan Efe'nin yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Onlara destek olmaya çalışan Sıla Doğu yeğenlerini sosyal medyadan da uzak tutmaya çalışıyor.

DİLAN POLAT'A 27 YIL HAPİS CEZASI

Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Çeşitli suçlardan Polat için 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.