Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:12
Dilan Polat'ın tahliye haberinin ardından gözler geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıkan Sıla Doğu ile Can Doğu'ya çevrildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sıla Doğu, "Arayan soranlar heyecandan ellerim titriyor, açamıyorum" dedi.
Kasım ayından itibaren tutuklu olan Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dilan Polat'ın tahliye haberinin ardından geçtiğimiz ay tahliye olan Sıla Doğu ile Can Doğu da sevinçlerini sosyal medyadan duyurdu.
SILA DOĞU'DAN BEKLENEN DİLAN POLAT AÇIKLAMASI GELDİ
Sıla Doğu sevinç anlarını paylaşarak "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" dedi. Kardeşi Can Doğu ile birlikte paylaşım yapan Sıla Doğu, "Arayan soranlar heyecan mutluluktan ellerim titriyor açamıyorum. Mutluluğumuzun tarifi yok önce rabbime şükürler olsun sonra Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz. Sevdiklerini bekleyen herkese Allah bu duyguyu yaşatsın çok şükür.” dedi.
Kaynak: tgrthaber.com