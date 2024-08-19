Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!

19 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:12

Kasım ayından itibaren tutuklu olan Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dilan Polat'ın tahliye haberinin ardından geçtiğimiz ay tahliye olan Sıla Doğu ile Can Doğu da sevinçlerini sosyal medyadan duyurdu.

SILA DOĞU'DAN BEKLENEN DİLAN POLAT AÇIKLAMASI GELDİ

Sıla Doğu sevinç anlarını paylaşarak "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" dedi. Kardeşi Can Doğu ile birlikte paylaşım yapan Sıla Doğu, "Arayan soranlar heyecan mutluluktan ellerim titriyor açamıyorum. Mutluluğumuzun tarifi yok önce rabbime şükürler olsun sonra Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz. Sevdiklerini bekleyen herkese Allah bu duyguyu yaşatsın çok şükür.” dedi.

Dilan Polat'ın oğluyla birlikte de paylaşım yapan Sıla Doğu, "Milan'ımın mutluluğu" notunu düştü.