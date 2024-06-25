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Dilan Polat'ın tahliye kararı sonrası Banu Parlak sevinç çığlıkları attı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:24

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına yönelik davada hakim, Polat'ların ‘azmettirme' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi. Banu Parlak karar sonrası yayınladığı videoda, "Çok mutluyum çok" diyerek yaşadığı mutluluğunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması davasında beraat kararı çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat beraat etti. Banu Parlak'ın sevinci sosyal medyaya yansıdı. 

BANU PARLAK'IN DİLAN POLAT SEVİNCİ 

Fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasının ardından görülen davada, mahkeme Dilan ve Engin Polat'ın bu davadan tahliyesine karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

Sosyal medya hesabından da video yayınlayan Banu Parlak, "Dilan, Engin ve Sezgin amcayı tahliye ettiler. Diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklandı. Çok mutluyum çookk.” dedi. 

Dilan Polat'ın tahliye kararı sonrası Banu Parlak sevinç çığlıkları attı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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