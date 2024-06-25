Dilan Polat'ın tahliye kararı sonrası Banu Parlak sevinç çığlıkları attı

25 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:24

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanması davasında beraat kararı çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat beraat etti. Banu Parlak'ın sevinci sosyal medyaya yansıdı.

BANU PARLAK'IN DİLAN POLAT SEVİNCİ

Fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasının ardından görülen davada, mahkeme Dilan ve Engin Polat'ın bu davadan tahliyesine karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

Sosyal medya hesabından da video yayınlayan Banu Parlak, "Dilan, Engin ve Sezgin amcayı tahliye ettiler. Diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklandı. Çok mutluyum çookk.” dedi.