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Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:27
Dilan Polat&#039;ın tahliye talebi reddedildi

MASAK raporunun yayınlanmasının ardından sanıkların tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilen Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi.

Evrakları eksik olan DilanPolat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan DilanPolat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu düzenlenmişti. Evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi - 1. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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