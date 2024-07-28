Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi! Mahkemenin gerekçesi ortaya çıktı

28 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 09:46

Araç sahipleri dikkat! Araç servis uzmanı uyardı: Patlama riski var, maliyeti 130 bin lirayı bulur

Araç sahipleri dikkat! Araç servis uzmanı uyardı: Patlama riski var, maliyeti 130 bin lirayı bulur

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve lüks harcamalarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 40 yılla yargılandıkları davada yeni gelişmeler yaşandı.

28 sanıklı davada aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti.

Evrakların ana mahkemeden gelmesinin ardından ise nöbetçi olmadığını aktaran mahkeme itirazı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ancak mahkeme ilk itirazın kendi nöbet gününde oluştuğunun altını çizerek dosyayı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAÇABİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

SABAH'ın haberine göre, mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.

Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.

Dilan Polat hakkında istenen ceza

miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi