Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi! Mahkemenin gerekçesi ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yılla yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın tahliyesinin mahkeme tarafından neden reddedildiği ortaya çıktı. Gerekçede, Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve lüks harcamalarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 40 yılla yargılandıkları davada yeni gelişmeler yaşandı.
28 sanıklı davada aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti.
Evrakların ana mahkemeden gelmesinin ardından ise nöbetçi olmadığını aktaran mahkeme itirazı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Ancak mahkeme ilk itirazın kendi nöbet gününde oluştuğunun altını çizerek dosyayı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti.
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
KAÇABİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU
SABAH'ın haberine göre, mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.
Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.
Dilan Polat hakkında istenen ceza
miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi