Dilan Polat'tan intihar girişimi! Kayınvalidesi ve avukatı duyurdu

03 May 2024 11:05 - Güncelleme : 03 May 2024 13:19

Dilan Polat ve Engin Polat aylar sonra ilk kez göz göze geldi! Gözyaşları sel oldu

Dilan Polat ve Engin Polat aylar sonra ilk kez göz göze geldi! Gözyaşları sel oldu

Lüks yaşantısıyla sosyal medyada dikkatleri çeken ve güzellik merkezleri yoluyla kara para aklama, yasa dışı bahis suçlarından 7 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın intihar etmeye çalıştığı açıklandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde altı aydır bulunan Polat'ın psikolojisinin günden güne kötüye gittiği kendi bedenine zarar vermeye çalıştığı ve vücudunda kesik ve morluklar olduğu öğrenildi. Polat'ın kendisine zarar vererek yaşamını bitirmeye çalışma girişimiyle ilgili ilk açıklama Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'tan geldi.

KAYINVALİDESİ DOĞRULADI

Şükran Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile haberlerin doğru olduğunu ve Dilan Polat'ın mahkeme sonrasında kendine zarar verdiğini açıkladı.

Polat sosyal medyadan "Evet maalesef doğru haberler gelinim artık yapılanları kaldıramıyor, iftiraları kaldıramıyor. Bize zaten her görüşe gittiğimizde söylüyordu dayanamıyorum artık diye. Mahkeme sonrası kendine zarar verdi. Çünkü biliyor ki suçu yok.Psikolojisi hiç iyi değil gün geçtikçe gözümüzün önünde bitiyor." paylaşımı yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama da avukatı Hüseyin Kaya'dan geldi. Kaya da haberleri doğrulayarak “Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum” dedi.