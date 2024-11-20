Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey karakteriyle yer alan Sezgin Erdemir, Sultanbeyli’de seyir halindeyken saldırıya uğradı. O anları kaydeden oyuncu, soluğu karakolda aldı.
Oyuncu Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı. Diğer sürücünün küfür ve hakaretlerine maruz kalan oyuncu Sezgin Erdemir, soluğu karakolda aldı.Olayda 2 kişi tutuklandı.
SEZGİN ERDEMİR SALDIRIYA UĞRADI
EkolTV'nin haberine göre, Minübüs şoförü aracını oyuncu Sezgin Erdemir'in kullandığı aracın önüne kırdı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Küfürler savuran iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu o anları anbean kaydetti.
Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.