Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı!

20 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:10

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey karakteriyle yer alan Sezgin Erdemir, Sultanbeyli’de seyir halindeyken saldırıya uğradı. O anları kaydeden oyuncu, soluğu karakolda aldı.

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Oyuncu Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu​ Sultanbeyli​ mevkiinde trafikte saldırıya uğradı. Diğer sürücünün küfür​ ve hakaretlerine maruz kalan oyuncu Sezgin Erdemir, soluğu karakolda aldı.Olayda 2 kişi tutuklandı.

SEZGİN ERDEMİR SALDIRIYA UĞRADI

EkolTV'nin haberine göre, Minübüs şoförü aracını oyuncu Sezgin Erdemir'in kullandığı aracın önüne kırdı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Küfürler savuran iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu o anları anbean kaydetti.

Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.