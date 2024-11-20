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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:10
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey karakteriyle yer alan Sezgin Erdemir, Sultanbeyli’de seyir halindeyken saldırıya uğradı. O anları kaydeden oyuncu, soluğu karakolda aldı.

Oyuncu Sezgin Erdemir, TEM OtoyoluSultanbeyli​ mevkiinde trafikte saldırıya uğradı. Diğer sürücünün küfür​ ve hakaretlerine maruz kalan oyuncu Sezgin Erdemir, soluğu karakolda aldı.Olayda 2 kişi tutuklandı.

SEZGİN ERDEMİR SALDIRIYA UĞRADI 

EkolTV'nin haberine göre, Minübüs şoförü aracını oyuncu Sezgin Erdemir'in kullandığı aracın önüne kırdı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! - 1. Resim

2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Küfürler savuran iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu o anları anbean kaydetti.

Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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