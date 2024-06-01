Dizi bitti, dostlukları devam etti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyunculara beğeni yağdı

01 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:27

İki sezondur yayın hayatına devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan oyuncular, Burak Çelik, İsmail Demirci ve Burak Altay uzun bir aranın ardından bir araya geldi.

DİZİ BİTTİ, DOSTLUKLARI DEVAM ETTİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin sevilen karakterlerini oynayan Burak Çelik, İsmail Demirci ve Burak Altay dizi bitmesine rağmen dostlukları devam ediyor. Dün akşam birlikte bir derginin davetine katıldıktan sonra Serhat Kılıç’ı dinlemeye giden oyuncuların paylaşımları beğeni topladı.