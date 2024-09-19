Dizi dünyasını kahreden ölüm: Senarist Can Sinan Tekgündüz hayatını kaybetti! Acı haberi Hamdi Alkan duyurdu

19 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:37

Sinema ve televizyon dünyasının önemli ismi senarist Can Sinan Tekgündüz bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Can Sinan'ın ölüm haberi yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan duyurdu.

Bir süredir karaciğer ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle tedavi altında olan senarist​ Can Sinan Tekgündüz bu sabah 47 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık problemlerinden yakın çevresine bahsetmeyen Can Sinan'ın vefat haberini alan arkadaşları büyük bir şok yaşadı.

DİZİ DÜNYASININ ACI GÜNÜ

Can Sinan Tekgündüz “İffet”, “Tatar Ramazan”, “Kanunsuz Topraklar”, “Zümrüdü Anka”, “İnsanlık Suçu”, “Seni Kimler Aldı”, “Güvercin”, “Azap Yolu”, “Dilek Taşı” gibi dizilerin senaristliğini yapan Can Sinan 47 yaşında tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.

CAN SİNAN'IN VEFAT HABERİNİ HAMDİ ALKAN DUYURDU

Tekgündüz'ün vefat haberini yönetmen Hamdi Alkan, sosyal medyadan duyurdu. Hamdi Alkan, paylaşımına "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenaze detaylarını netleştikçe duyuracağız" notunu düştü.