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 | Dilek Ulusan

Dizi oyuncusu Ekim Tekinbaş köy hayatını tercih etti! Soluğu baba ocağında aldı

İstanbul'daki şehir hayatını ve sanat kariyerini geride bırakan Kısmet Ekim Tekinbaş (44) memleketi Trabzon'un Araklı ilçesindeki mahallesine dönerek yeni bir yaşam kurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:14

Deprem korkusu ve doğaya özlemle yola çıkan Tekinbaş, yıllardır tek başına köyde hem üretim yapıyor hem de yaşam alanını kendi elleriyle inşa ediyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan Kısmet Ekim Tekinbaş, reklam, sinema ve dizi alanlarında çeşitli projelerde yer aldı. Ancak büyük şehirde yaşamanın stresinin ve özellikle İstanbul'daki deprem kaygısının etkisiyle radikal bir karar vererek ailesinin köyüne yerleşti. Dünyanın birçok yerini gezen Tekinbaş, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki baba evine yaklaşık üç yıl önce kesin dönüş yaparak harabe durumdaki evi kimseden yardım almadan kendi çabalarıyla adeta yeniden inşa etti.

Usta desteği almadan, evin sıvasından boyasına kadar tüm ağır işleri kimseden yardım almadan tek başına yapan Tekinbaş, asla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek "Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem" dedi.

Dizi oyuncusu Ekim Tekinbaş köy hayatını tercih etti! Soluğu baba ocağında aldı

Köy hayatı konusunda deneyimi olmadığını dile getiren Tekinbaş, zamanla bu yaşam tarzına alıştığını belirterek, "Trabzonluyum kendimi buraya ait hissediyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum. Reklam, sinema dizi deneyimlerim var. Bir süre önce İstanbul'da deprem korkusuyla yaşayamayacağımı düşünerek Trabzon'a ailemin köyüne dönmeye karar verdim. Bu benim için çok büyük bir karardı. Çünkü tek başıma yaşamak ve buradaki işleri tek başıma yapmak zorunda idim. Bunu göze alarak köyüme geldim. Öğrenmenin yaşı olmadığını fark ettim. Burada karşılaştığım her zorluk bana yeni bir şey öğretti. Karadenizlinin çalışkanlığı bende de varmış, bunu buraya gelince anladım. Buradaki yeşillikler hayatımda hiç görmediğim güzellikte. Ne kadar baksam da doyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Dizi oyuncusu Ekim Tekinbaş köy hayatını tercih etti! Soluğu baba ocağında aldı

Sanatla iç içe bir hayat sürdüğü için mimarlık ve tasarım konularına da ilgisi olduğunu kaydeden Tekinbaş, "Videolar izledim, insanlara sordum ve bu yapıları kendi kararlarımla yaptım. Yaklaşık üç yıldır gece gündüz çalışarak buraları bu hale getirdim," şeklinde konuştu. Köy yaşamının sanılanın aksine çok üretken ve huzurlu olduğunu belirten Tekinbaş, "Ektiğim sebzelerden yemek yapıyorum, deri çanta dikiyorum. Burada hep meşgulsünüz, iş hiç bitmiyor. Gürültü yok, araba sesi yok, huzur var. Buraya ölmeye geldim, asla geri dönmem. Buradaki hayatı hiç hayal etmemiştim. Tek başıma olduğum için burada tek başıma yapamayacağımı düşündüm. Kendime ait bir aracım yok her şeyi sırtımda taşıyacağımı da biliyordum. Burada geldikten sonra buradaki hayatın muhteşem olduğunu anladım. Hiç araba sesini duymadığım üst kat komşumun gürültüsüyle yaşamadığım bir yer olduğunu fark ettim. Burada hiç iş bitmediği için sıkılmıyorum. Ektiğim sebzelerden yemeğimi yapıyorum, deri çanta dikiyorum. Dolayısıyla burada hep meşgulsünüz. Burası gerçekten huzurlu bir ortam. Asla geri dönmem buraya ölmeye geldim. Dünyanın birçok yerini gezdikten sonra buradaki hayatın ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya ve Fas'a gittim. Ama dünyanın hiçbir yerinde bana ya da babama ait bir toprak verilmeyecek. Bu yüzden Araklı'ya geldim. Burası muhteşem. Kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. Burada kalacağım ve burada öleceğim" diye konuştu.

Dizi oyuncusu Ekim Tekinbaş köy hayatını tercih etti! Soluğu baba ocağında aldı
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