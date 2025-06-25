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 | Dilek Ulusan

Dizi oyuncusu Gebze'de saldırıya uğradı! Trafikte öldüresiye dövdüler

Gebze TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bir hafriyat kamyonu tarafından sıkıştırılan genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, çıkan tartışmada dört kişi tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan oyuncu, yaşadığı korkunç anları anlattı.

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Dizi oyuncusu Gebze'de saldırıya uğradı! Trafikte öldüresiye dövdüler
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 17:26

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, trafik tartışması sonucunda genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, hafriyat kamyonu şoförü ve yanındakiler tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

MEHMET AKİF AKDENİZ SALDIRIYA UĞRADI

Genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, hastanede yaptığı açıklamada, kamyon şoförünü uyarmak için video çekmeye çalıştığını, bu nedenle hedef alındığını söyledi. “Dört kişi beni yere yatırıp boynuma, başıma ve yüzüme vurdu. Diğer kamyoncular araya girmeseydi, büyük ihtimalle öldüresiye döveceklerdi” ifadelerini kullandı.

Dizi oyuncusu Gebze'de saldırıya uğradı! Trafikte öldüresiye dövdüler

Akdeniz, olay sonrası boyun ağrısı, göz bulanıklığı, yüz bölgesinde açılmalar ve vücudunda asfalt izleri olduğunu belirtti. Saldırganlardan şikayetçi olduğunu da ifade etti.

Dizi oyuncusu Gebze'de saldırıya uğradı! Trafikte öldüresiye dövdüler

ETİKETLER
#kocaeli
#saldırı
#trafik
#şoför
#gebze
#Mehmet Akif Akdeniz
#Hafriyat Kamyonu
#Magazin
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