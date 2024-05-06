Dizi sektörü kemer sıktı, yaz dizileri rafa kalktı

06 May 2024 11:29 - Güncelleme : 06 May 2024 11:29

Dünyaya en çok dizi satan Türkiye’de dizi sektörü yeni kararlar aldı. Bölüm başı maliyetleri 10 milyonu aşan diziler bir bir yayından kalkarken, artık dizi çekimleri de zorlaştı. Yeni alınan kararla birlikte yurt dışı satışı bulunmayan diziler artık yayınlanmayacak.

YAZLIK DİZİLER ARTIK OLMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Artan maliyetlerle beraber ARC Film ve D Media da bu yaz çekmeyi planladıkları dizileri iptal etti. Yeni bir gelişme olmazsa bu yıl hiç yazlık dizi çekilmeyecek. Ayrıca yeni sezonla birlikte 7 güne 7 dizi uygulaması da maliyetler sebebiyle son bulabilir.