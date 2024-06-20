Dizi setine silahlı saldırı! Oyuncu Cengizhan Yurdutek yaralandı

20 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:42

Sıfır Bir dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kıyma dizisinin dün gerçekleşen sete silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen ana oyuncu ekibine ateş açıldı.

DİZİ SETİNE SİLAHLI SALDIRI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncuların üzerine açılan ateş sonucunda dizide Cengo rolüyle yer alan Cengizhan Yurdutek, bu sırada ölümden döndü. Silahlı kişiyi fark eden Yurdutek bankın arkasına atladı. Bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı. Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.