Dizilerin yeni bölümü bu akşam da yok! Nedeni ortaya çıktı
Dün dizilerin yeni bölümü, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu akşam da dizilerin yeni bölümleri yayınlamayacak. Nedeni olarak ise reklam gelirinin düşüklüğü gösterildi.
Dün Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle kanallar dizilerin tekrar bölümünü yayınladı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü olup olmadığı araştırılırken, gazeteci birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını duyurdu.
DİZLERİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK
Dizilerin dün akşam tekrar bölümlerinin yayınlanmasının ardından bu akşam yayınlanması gereken dizilerin akıbeti merak konusu olmuştu. Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nedeni reklam gelirinin düşüklüğü... Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için tekrar yayınlar yapılacak.
Bu akşam Sandık Kokusu, Siyah Kalp, Bir Gece Masalı ve Hudutsuz Sevda dizilerinin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak