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Diziyi başlamadan bıraktı! Hadise’nin yeni partneri belli oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:29
Diziyi başlamadan bıraktı! Hadise’nin yeni partneri belli oldu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin diğer başrol oyuncusu İlhan Şen, set başlamadan diziden ayrıldı. Hadise'nin yeni partneri ise Serhat Teoman oldu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Şarkıcı Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan'ın da yer aldığı yeni dizi Esas Oğlan'da ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Hadise'nin partneri Safir dizisinde rol alan İlhan Şen projeden ayrılma kararı alınca, ünlü şarkıcının partneri değişti. 

İLHAN ŞEN SET BAŞLAMADAN DİZİYİ BIRAKTI 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hadise ile partner olacağı gündeme gelen oyuncu İlhan Şen proje değişikliğine gitti ve aynı dönemde gelen yabancı bir dijital projeyi kabul ettiği öğrenildi.

Diziyi başlamadan bıraktı! Hadise’nin yeni partneri belli oldu - 1. Resim

HADİSE İLE SERHAT TEOMAN PARTNER OLDU 

Hadise'nin yeni partneri son olarak Ayça Ayşin Turan’la “Sevmek Yüzünden” filminde başrol oynayan Serhat Teoman oldu. Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı 8 bölümden oluşan dizi İstanbul’da çekilecek. Dizide Seda Bakan‘ın partnerini ise Şükrü Özyıldız oynayacak.

Diziyi başlamadan bıraktı! Hadise’nin yeni partneri belli oldu - 2. Resim

HADİSE'NİN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI 

Hadise'nin dizi için 10 milyon TL'ye anlaştığı öne sürüldü. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği söyleniyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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