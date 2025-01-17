Doğuş imaj tazeledi, son haline yorum yağdı! 'Yeniden Doğuş'

17 Ocak 2025 08:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 08:07

Son dönemde yaşadığı böbrek rahatsızlığı ile gündeme gelen şarkıcı Doğuş bu kez bir film galasında objektiflere takıldı. Ünlü isim verdiği kiloların yanı sıra Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby'e benzer giyim tarzı ile sosyal medyada gündeme oturdu.

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Uzun süre ortalarda görünmeyen ancak kısa süre önce yaşadığı böbrek rahatsızlığı ile gündeme gelen şarkıcı Doğuş imaj tazeledi. Önceki akşam bir film galasında objektiflerin karşısına geçen ünlü isim, giyim tarzıyla, estetikleriyle ve verdiği kilolarla sosyal medyada günün konusu haline geldi.

4 HAFTADA ADETA ERİDİ

4 haftada tam tamına 14 kilo verdiği öğrenilen Doğuş, katıldığı galada atkı, kazak ve şapka kombini ile dikkat çekti. Doğuş bu haliyle ünlü mafya dizisi Peaky Blinders'taki Thomas Shelby karakterine benzetildi.

Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla fit bir görüntü sergilerken, estetikleri ve giyim tarzıyla sosyal medyada "trend topic (TT)" haline geldi. Yapılan binlerce yorumdan en dikkat çekicisi ise "Yeniden Doğuş" şeklinde oldu.

Türk pop müziğinde 90'lı ve 2000'lı yıllara damga vuran Doğuş, böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği gerekçesiyle yurt dışında Türkiye'ye gelerek ameliyat olmuştu.