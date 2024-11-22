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Donald Trump seçildi, Ellen DeGeneres ülkeyi terk etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 12:23 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:23
Donald Trump seçildi, Ellen DeGeneres ülkeyi terk etti

ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini açıklayan ünlü isimlerden biri olan ünlü sunucu Ellen DeGeneres, ülkeden taşındı. Ünlü sunucu ABD'yi terk ederek İngiltere'ye taşındı.

Donald Trump​'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimler ülkeyi terk edeceğini açıklamıştı. Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ABD​'yi ilk terk eden isim Ellen DeGeneres oldu. Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti.

DONALD TRUMP SONRASI ELLEN DEGENERES ABD'Yİ TERK ETTİ 

Ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından ABD'yi terk edip, İngiltere'ye taşındı. 66 yaşındaki sunucu, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti. Ellen'ın bu hamlesi ünlü İngiliz TV sunucusu Piers Morgan'ın da dikkatini çekti ve "Aman Tanrım... hayır!" şeklinde alaycı bir tweet'le tepki verdi.

Donald Trump seçildi, Ellen DeGeneres ülkeyi terk etti - 1. Resim

Donald Trump'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, Ellen DeGeneres'in ülkesini terk etmesi ile ilgili gelen soru karşısında alaycı bir gülüşle cevap verdi.

Donald Trump seçildi, Ellen DeGeneres ülkeyi terk etti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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