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 | Dilek Ulusan

Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı!

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi. Dua Lipa, böylece üçüncü vatandaşlığını da almış oldu.

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Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:16

asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını da aldı. Londra'da dünyaya gelen ve üç yıl önce vatandaşı olan bu kez de Kosova Cumhuriyeti'nden aldı.

DUA LIPA KOSOVA VATANDAŞIĞI ALDI

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dua Lipa'nın Kosova vatandaşı olduğu anları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmani; "Bugün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, ülkemizin tarihindeki en önemli kültür figürlerinden biri olan Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığını verme onuruna eriştim. Dua ve Kosova her zaman birbirinden ayrılmazdı. Dünyanın en büyük sahnelerinden milyonlarca insanın kalbine kadar, hikayemizi güç, gurur ve zarafetle taşıdı. Sınırları zorladı, tarih yazdı ve dünyaya büyüklüğün kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi bilmekle başladığını hatırlattı. Dua'nın Kosova için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlığımız sonsuzdur" dedi.

Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı!

DUA LIPA NERELİ?

İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan Dua Lipa'nın kökeni ise Kosova. Ailesi, Kosova'nın 1990'lı yılların başında Yugoslavya ve daha sonra Sırbistan ile daha fazla hak ve bağımsızlık için mücadele ettiği dönemde Londra'ya yerleşti.

Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı!

2008 yılında Lipa 13 yaşındayken Kosovalı Arnavutlar bağımsızlıklarını ilan etti ve Lipa ailesi Priştine'ye geri döndü. Dua Lipa kariyerine devam etmek için Londra'ya dönmeden önce iki yıl boyunca Priştine'de yaşadı.

Dua Lipa, üçüncü vatandaşlığını aldı!
ETİKETLER
#müzik
#Arnavutluk
#vatandaşlık
#Kosova
#Dua Lipa
#İngiliz Şarkıcı
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