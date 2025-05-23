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 | Dilek Ulusan

Dua Lipa Yenikapı'ya gelmek için servet istedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Galatasaray'ın Yenikapı'da gerçekleşecek kutlama programına katılmak için servet istedi. 25 Mayıs'ta yapılacak programda Dua Lipa ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Dua Lipa Yenikapı'ya gelmek için servet istedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:07

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken, sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluğuyla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Yenikapı'da gerçekleşecek kutlamalara birçok ünlü isim katılırken, Dua Lipa ile de görüşmelerin devam ettiği ve ünlü sanatçının Yenikapı'ya gelmek için 3,5 milyon dolar talep ettiği iddia edildi.

GALATASARAY'A DUA LIPA ŞOKU

Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, pazar günü yapılacak organizasyon için sarı-kırmızılı ekipten 3,5 milyon dolar talep etti. Söz konusu rakamın yüksek olması nedeniyle herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların ağırlıklı olduğu bir organizasyonda karar kıldı.

Dua Lipa Yenikapı'ya gelmek için servet istedi

GALATASARAY KUTLAMALARINDA SAHNE ALACAK ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay gibi isimler Galatasaray'ın kutlama gecesinde sahne alacak.

Dua Lipa Yenikapı'ya gelmek için servet istedi

40 YAŞ ALTI ZENGİNLER LİSTESİNE GİREN EN GENÇ İSİM OLDU

"Dance The Night" adlı hit parçasıyla dünya çapında tanınan 29 yaşındaki pop yıldızı, 115 milyon sterlinlik tahmini servetiyle listenin 34. sırasında yer aldı. Üç Grammy ve birçok Brit Ödülü sahibi olan Lipa, 2024 yılında çıkardığı üçüncü stüdyo albümü "Radical Optimism" ve Glastonbury Festivali'nde Cuma gecesi başrol performansı ile müzik kariyerinde önemli adımlar atmıştı.

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