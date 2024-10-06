Dua Lipa'dan yeni içecek tarifi: Kola ve turşu suyu! Midesi kaldıran denesin

06 Ekim 2024 15:51 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:09

Daha önce zeytinyağlı dondurma tarifiyle dünyanın ilgisini çeken Amerikalı şarkıcı Dua Lipa, bu kez hayranlarını bir başka sıra dışı tatla şaşırttı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Lipa, bu sefer TikTok'ta paylaştığı ilginç bir içecek tarifiyle konuşuluyor. Şarkıcının tarifine göre malzemeler oldukça basit ancak bir o kadar şaşırtıcı: diyet kola, turşu suyu ve jalapeno sosu!

Geçtiğimiz günlerde verdiği zeytin yağlı ve tuzlu dondurma tarifiyle dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa yeni bir tarif videosu paylaştı. Lipa bu kez de Kola, turşu suyu ve jalapeno sosu ile bir içecek hazırladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

DUA LİPA’NIN KOLA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lipa, videoda bu alışılmadık içeceğin nasıl yapıldığını adım adım anlattı. “Birinci adım diyet kola, ardından turşu suyu ekliyorsunuz, birkaç dilim turşu atıyorsunuz,” diyerek başladı. Şaşkınlık yaratan bu tarif, burada bitmedi. Ünlü şarkıcı, içeceğine son dokunuş olarak jalapeno sosu ekledi ve ardından birkaç jalapeno biberi de karışıma ilave etti. Hazırladığı karışımı büyük bir keyifle içen Dua Lipa, "Bu gerçekten mükemmel, tam benim tarzım!" diyerek beğenisini dile getirdi.

DUA LİPA’YI İZLENYENLER ŞAŞIRDI

Hayranları ise şarkıcının cesur tadım deneyimi karşısında ikiye bölündü. Bazıları tarifi denemek için heyecanlanırken, bazıları bu karışımın midesini bulandırdığını ifade etti. Ancak bu, Lipa'yı durdurmadı. Videonun devamında masada oturan arkadaşlarına da içeceğini tattırdı. Arkadaşlarının şaşkın bakışları ve ilk yudumdan sonraki tepkileri de videoya yansıdı. Dua Lipa ise, arkadaşlarının yüzlerindeki şaşkınlıktan oldukça eğlendiğini belirterek kahkahalara boğuldu.

TİKTOK’TA VİRAL OLDU

Dua Lipa'nın bu ilginç tarif videosu, TikTok'ta hızla yayılarak kısa sürede viral oldu. Kimi takipçiler bu tarifi denemek için sabırsızlandıklarını söylerken, kimileri de "Bu ne cesaret!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Şarkıcının "diyet kola-turşu-jalapeno" üçlüsü, sosyal medyada yeni bir trend başlatmış gibi görünüyor.

DAHA ÖNCEDE ZEYTİNYAĞLI DONDURMA YAPMIŞTI

Şaşırtıcı yiyecek ve içecek kombinasyonlarına olan ilgisiyle bilinen şarkıcı, daha önce de vanilyalı dondurmasına zeytinyağı ve deniz tuzu ekleyerek yemeyi tercih ettiğini açıklamış ve bu tarif dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Lipa, sınır tanımayan tat denemeleriyle, sadece müziğiyle değil, mutfaktaki sıra dışı seçimleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.