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 | Dilek Ulusan

Dua Lipa'nın babası aradı ve ikna etti! Türk şarkıcı dünya starıyla aynı sahnede

Kosova'da düzenlenecek olan Sunny Hill Festivali'nin bu yılki kadrosunda bir Türk şarkıcı da yer alacak. Şarkıcıyı arayan ve ikna eden isim de Dua Lipa'nın babası oldu.

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Dua Lipa'nın babası aradı ve ikna etti! Türk şarkıcı dünya starıyla aynı sahnede
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:26

1-3 Ağustos arasında 'da gerçekleşecek Sunny Hill Festivali'nde dikkat çeken bir gelişme oldu. Dua Lipa'nın menajeri olan babası ve aynı zamanda organizasyonun sahibi Dukagjin Lipa, 'i arayarak konser teklifinde bulundu.

DUA LIPA İLE EDİS AYNI SAHNEDE

Festivalde, 'New Rules', 'Don't' Start Now' ve 'Levitating' gibi hitleriyle rekor kıran Dua Lipa, sahneyi şarkıcı Edis ile paylaşacak.

Dua Lipa'nın babası aradı ve ikna etti! Türk şarkıcı dünya starıyla aynı sahnede


Edis, sahneye Dua Lipa'dan hemen önce çıkarak dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverleri karşılayacak. Edis'i arayarak festivale davet eden kişi de festivalin kurucucusu ve Dua Lipa'nın menajeri olan babası Dukagjin Lipa oldu.

Dua Lipa'nın babası aradı ve ikna etti! Türk şarkıcı dünya starıyla aynı sahnede

Daha önce Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi isimlerin sahne aldığı festivalde bu yıl Edis'in yer alması Türk müzik sektörü için büyük bir gurur kaynağı oldu.

ETİKETLER
#Kosova
#edis
#Dua Lipa
#Sunny Hill Festivali
#Türk Müzik
#Müzik Festivali
#Dünyaca Ünlüler
#Magazin
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