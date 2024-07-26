Dubai'deki 100 bin dolarlık dev bavulu satın alan Kenan Doğulu’ya Beren Saat’ten esprili yorum!

26 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:53

Beren Saat turneye çıkan eşi Kenan Doğulu'yu yolcularken kendisinden daha büyük olan bavulunu da kayıt altına alamadan edemedi. Kendisinden daha büyük bavulla dolaşan Kenan Doğulu eşi Beren Saat'i gülme krizine soktu.

KENAN DOĞULU'NUN DEV BAVULUAN BEREN SAAT'TEN KAHKAHALI YORUM

Kenan Doğulu: “2024 yaz turu için hazırım” notuyla dev bavuluyla eşi Beren Saat'in kamerasına yakalandı. Kendisinden daha büyük bir bavulla turneye çıkan Kenan Doğulu'yu yolcu eden Beren Saat, gülmekten konuşamadığı anlar videoda yer aldı. Kenan Doğulu'nun dev valizi akıllara Dubai’de 100 bin dolara satılan çantayı getirdi.