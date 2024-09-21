Metin Arolat iki gün önce ölümden döndüğü anları anlatmış! "Dedim ki ölüyorum..."

21 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:53

Dün gece sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın iki gün önce katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında yıllar önce ölümden döndüğü anları anlattı. Arolat'ın hayatını kaybetmeden önce yaptığı son röportajı duygulandırdı.

Vefatından iki gün önce yakın arkadaşı Armağan Çağlayan​'ın programına katıldı. Hayatta en sevdiği yerin sahne olduğunu belirten Metin Arolat, yıllar önce ölümden döndüğü anları anlattı.

METİN AROLAT ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANISINI PAYLAŞTI

Daha önce ölümden döndüğünü anlatan şarkıcı boğazında yediği yiyeceğin parçasının kalması sonrası yaşadıklarını anlattı. Ölüme dair söylediği sözler dikkat çeken Metin Arolat, "Dedim ki 'ölüyorum'... Gözümü açtım, 'keşke' dedim 'havuza atlasaydım' belki su kurtarırdı. Giderek havuz uzaklaştı, beyazlar uçuşmaya başladı. Son anımda 'ölüyorum' diye düşünmedim, o sırada annem yaşıyordu 'annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak, çok üzülecek' diye düşündüm. 'Üstüm başımda ne var? Burada mı ölecekmişim?' yüzleşme gibi bir andı." şeklinde anlattı.

METİN AROLAT KAÇ YAŞINDA, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

52 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, Kozyatağı​'nda sahne aldığı mekanda kalp krizi​ geçirerek hayatını kaybetti. Babasını, annesini ve ağabeyini peş peşe kaybeden Metin Arolat, bir süre psikolojik olarak kötü günler geçirdiğini anlattı. Metin Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu, ünlü ismin diyet yaptığını ve bu sebeple kalbinin dayanmadığını belirtti. Demet Akalın da Metin Arolat'ın kolunun uyuştuğunu ve hastaneye gitmediğini belirtti.