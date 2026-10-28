Dün yarışmacıydılar, bugün jüri! MasterChef’te bu akşam kararları eski yarışmacılar verecek!

MasterChef Türkiye’de bu akşam alışılmışın dışında bir bölüm ekranlara geliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda profesyonel şeflerin yanı sıra bu kez programın eski yarışmacıları yer alıyor. Daha önce aynı mutfakta mücadele eden isimlerin değerlendirmeleri, gecenin rekabetine farklı bir boyut katacak. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla konuk jüri üyelerinin beğenisini kazanmaya çalışırken izleyiciler de yapılacak yorumları merakla bekliyor. Peki, MasterChef bu akşam kimler jüri oldu? Eski yarışmacılar hangi tabakları beğenecek?

MASTERCHEF’TE BU AKŞAM JÜRİ ÜYESİ ESKİ YARIŞMACILAR

MasterChef’te bu akşam jüri koltuğunda eski yarışmacılar oturacak. MasterChef yeni bölümünde eski yarışmacılar Gizem, Sümeyye, Onur, Çağatay, Sezer, Barış, Mert ve Muratcan jüri üyesi olarak ekranlara gelecek. Daha önce MasterChef mutfağında mücadele eden isimler, bu kez yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendirecek. Mutfakta yaşadıkları deneyimlerle dikkat çeken eski yarışmacıların yapacağı yorumlar ve verecekleri kararlar merak konusu oldu.

Peki, MasterChef’in eski yarışmacıları bu akşam hangi tabakları beğenecek? Yarışmacılar, konuk jüri üyelerinden geçer not alabilmek için nasıl bir performans sergileyecek? Rekabetin ve heyecanın öne çıkacağı yeni bölümde, eski yarışmacıların jüri koltuğundaki değerlendirmeleri izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

MASTERCHEF'TE ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonundan en son elenen yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)