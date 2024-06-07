Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:28
Dünya Güzellerim programı uzun bir aranın ardından tekrar yayın hayatına başlıyor. Bir dönem magazin yorumlayan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeniden Dünya Güzellerim Tatilde ile yayın hayatına başladı.
Dünya Güzellerim programı geçtiğimiz format değiştirerek magazin yorumlayarak ekranda yer almıştı. Yeni yayınlanan fragmanda ise, Dünya Güzellerim Tatilde ile yayın hayatı tekrar başlayacak.
DÜNYA GÜZELLERİM GERİ GELİYOR
Bülent Ersoy programda yer almayacağı iddia edilse de dün yayınlanan fragmanda Dünya Güzellerim Tatilde programında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman yer alıyor. Sunuculuğu ise Seray Sever üstleniyor.
Kaynak: TGRT Haber