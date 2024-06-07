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Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:28
Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü

Dünya Güzellerim programı uzun bir aranın ardından tekrar yayın hayatına başlıyor. Bir dönem magazin yorumlayan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeniden Dünya Güzellerim Tatilde ile yayın hayatına başladı.

Dünya Güzellerim programı geçtiğimiz format değiştirerek magazin yorumlayarak ekranda yer almıştı. Yeni yayınlanan fragmanda ise, Dünya Güzellerim Tatilde ile yayın hayatı tekrar başlayacak. 

DÜNYA GÜZELLERİM GERİ GELİYOR

Bülent Ersoy programda yer almayacağı iddia edilse de dün yayınlanan fragmanda Dünya Güzellerim Tatilde programında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman yer alıyor. Sunuculuğu ise Seray Sever üstleniyor. 

Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü - 1. Resim

Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü - 2. Resim

Dünya Güzelleri başlıyor! Bülent Ersoy geri döndü - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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