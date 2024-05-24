Dünya Güzellerim geri dönüyor! Teklif götürülen isim haftalık servet istedi

24 May 2024 15:29 - Güncelleme : 24 May 2024 15:43

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim yarışma programı iddiaya göre, yaşanan kavgalar nedeniyle bitmişti. Yeni sezonda çekimleri Çeşme'de yapılacak program için yeni isim arayışları başladı. Teklif götürülen Seda Sayan, 1 milyon dolar isteyince, teklif başkasına götürüldü.

SEDA SAYAN 1 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Seyhan Erdağ'ın haberine göre, Bu sezon yeniden yayınlanacak Dünya Güzellerim programı için çalışmalar başladı. Bülent Ersoy'un Banu Alkan ve Safiye Soyman kavga ettikten sonra yarışmadan ayrılmasının ardından yeni isim arayışlar başladı. Bu kez yalnızca Çeşme'de yapılacak program için Erdağ'ın iddiasına göre ünlü bir isme teklif gitti. Teklif götürülen Seda Sayan, programa katılmak için tam 1 milyon dolar isteyince dudak uçuklatan bu istek üzerine ikinci tercih olarak Seray Sever'e teklif gitti. Sever'in programda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.