Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Dünyaca ünlü dizi The Night Agent galasında Beşiktaş sürprizi

İzlenme rekoru kıran dünyaca ünlü dizi The Night Agent'ın 3. sezon galasında herkesi şaşırtan bir ''Beşiktaş'' sürprizi yaşandı. Kırmızı halıda boy gösteren dizinin yapımcısı Shawn Ryan, tercih ettiği atkıyla Türk takipçilerin ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünü fethetti.

Dünyaca ünlü dizi The Night Agent galasında Beşiktaş sürprizi
Başrolünde Gabriel Basso ve Luciane Buchanan'nın yer aldığı The Night Agent'ın 3. sezon galası dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Dizinin baş yapımcısı Shawn Ryan, galaya atkısıyla katıldı.

THE NIGHT AGENT GALASINDA BEŞİKTAŞ ATKISI

Galada objektiflere yansıyan görüntülerde Ryan'ın boynunda Beşiktaş renklerini ve logosunu taşıyan atkı yer aldı. Bu detay Beşiktaş taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı. Yaşanan olay "Türkiye'ye jest" olarak yorumladı.

Dünyaca ünlü dizi The Night Agent galasında Beşiktaş sürprizi

Yapımcının bu atkıyı takmasının sebep ise kısa sürede anlaşıldı. Dizide bir kovalama sekansının, Tüpraş Stadyumu'nda geçmesi üzerine Ryan'ın bu jesti yaptığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü dizi The Night Agent galasında Beşiktaş sürprizi

Beşiktaş camiası ve dizi hayranları, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak Ryan'a teşekkür mesajları iletti.Siyah-beyazlı kulübe yönelik bu sürpriz jest, spor ve televizyon dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.

#beşiktaş
#The Night Agent
#Gabriel Basso
#Luciane Buchanan
#Shawn Ryan
#Magazin
