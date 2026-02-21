Dünyaca ünlü dizi The Night Agent galasında Beşiktaş sürprizi

Başrolünde Gabriel Basso ve Luciane Buchanan'nın yer aldığı The Night Agent'ın 3. sezon galası dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Dizinin baş yapımcısı Shawn Ryan, galaya Beşiktaş atkısıyla katıldı.

THE NIGHT AGENT GALASINDA BEŞİKTAŞ ATKISI

Galada objektiflere yansıyan görüntülerde Ryan'ın boynunda Beşiktaş renklerini ve logosunu taşıyan atkı yer aldı. Bu detay Beşiktaş taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı. Yaşanan olay "Türkiye'ye jest" olarak yorumladı.

Yapımcının bu atkıyı takmasının sebep ise kısa sürede anlaşıldı. Dizide bir kovalama sekansının, Tüpraş Stadyumu'nda geçmesi üzerine Ryan'ın bu jesti yaptığı belirtiliyor.

Beşiktaş camiası ve dizi hayranları, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak Ryan'a teşekkür mesajları iletti.Siyah-beyazlı kulübe yönelik bu sürpriz jest, spor ve televizyon dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.