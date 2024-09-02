Dünyaca ünlü model Kim Kardashian'ın 'Türk' rahatsızlığı! Böyle tepki gösterdi

02 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:32

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian yaptığı paylaşımlar tepkileri üzerine çekti. Bir sosyal medya paylaşımı yapan kullanıcı ünlü bir kozmetik firmasına ait rujun rengini paylaşarak 'Türk lokumu' notunu düştü.

KİM KARDASHİAN'DAN TÜRK TEPKİSİ

Geçtiğimiz yıllarda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia eden Kim Kardashian ise bu tanımlamaya oldukça sinirlendi.

Kardashian ise Türk lokumu yorumuna yanıt olarak ünlem işareti koydu.

Ünlü modelin bol ünlemli yanıtı tepki çekti.