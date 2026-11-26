Son dönemde müziğin yanı sıra Filistin’e verdiği destekle de gündem olan dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Türkiye’de konser vereceği iddiasıyla gündeme geldi. Özellikle de yardım konserleri ve sahnede verdiği mesajlarla dikkatleri üzerine çeken Macklemore hakkında, bu kez de Sivas’ta sahneye çıkacağı öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan bu paylaşım kısa sürede merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Dünyaca ünlü rapçi Macklemore’un yeni rotası: Türkiye! Filistin halkı için Sivas’ta sahne alacağı iddiası Son dönemde Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un, Türkiye'de Sivas'ta Filistin halkı için konser vereceği iddiası ortaya atıldı. Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek mesajları paylaşmış ve konserlerinde bu konuya değinmiştir. Ed Sheeran'ın ABD turnesi kapsamında verdiği konserlerde Filistin'e destek mesajları paylaşan Macklemore, bu gelişmenin ardından turnenin kalan konserlerinden çıkarılmıştır. Macklemore, 'Free Palestine Tour' adlı turnesini duyurmuş ve bu turnenin gelirlerinin Filistin halkına destek veren kuruluşlara bağışlanacağını açıklamıştır. Daha önce Dublin, Paris ve Londra'da sahne alan Macklemore'un, ABD'de dokuz büyük konser salonundan etkinlik için ret cevabı aldığı belirtilmiştir. Ortaya atılan iddiaya göre, Macklemore'un Türkiye'de 19 Aralık Cumartesi günü Sivas'ta Filistin halkı için bir konser vereceği öne sürülmektedir. Sanatçının resmi internet sitesinde 'Free Palestine Tour' takviminde Türkiye konserlerine ait bir iz bulunmamasına rağmen, biletlerin satışa sunulduğu belirtilmiştir.

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ MACKLEMORE’UN YENİ ROTASI: TÜRKİYE!

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında müzik dünyasında da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Öyle ki dünyaca ünlü rap yıldızı Macklemore, son dönemde yapmış olduğu destek paylaşımları ve konserleriyle adından sıklıkla söz ettiren isimlerden biri oluyor. Macklemore geçtiğimiz Eylül ayında Ed Sheeran’ın ABD turnesi kapsamında verdiği konserlerde Filistin’e destek mesajları paylaşmıştı.

‘Hind’s Hal’ şarkısını konser kapsamında seslendiren Macklemore, bu gelişmenin ardından turnenin kalan konserlerinden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Tüm bu yaşananların ardından kendi yardım konserlerini düzenleyen Macklemore, 24 Eylül’de ‘Free Palestine Tour’ adlı turnesini duyurdu.

Turneden elde edilecek gelirlerin Filistin halkına destek veren kuruluşlara bağışlanacağını açıklayan Macklemore, şimdiye kadar Dublin, Paris ve Londra’da sahne aldı.

ABD’de de konser vermek için dokuz büyük konser salonundan etkinlik için ret cevabı alan dünyaca ünlü yıldız Macklemore, tüm bu olanlara rağmen konserlerine devam edeceğini duyurmuştu. Şimdilerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia, Macklemore'un Türkiye'de de Filistin halkı için konser vereceği yönündedir.

FİLİSTİN HALKI İÇİN SİVAS’TA SAHNE ALACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore, dikkat çeken bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü. Filistin halkı için konser turu düzenleyen Macklemore’un Türkiye’ye de geleceği öne sürüldü. Öyle ki Filistin’deki insani yardım çalışmalarına destek amacıyla düzenleneceği duyurulan konserin 19 Aralık Cumartesi günü Sivas’ta gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Macklemore’un resmi internet sitesinde ‘Free Palestine Tour’ takviminde Türkiye konserlerine ait bir iz bulunamazken biletlerin satışa sunulduğu belirtildi. Sosyal medyada büyük bir yankı oluşturan bu iddia magazin gündemine de bomba gibi düştü.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte ortaya atılan Sivas konseri iddiası, sanatçının Türkiye’de sahne alıp almayacağına ilişkin merakı da artırmış oldu.