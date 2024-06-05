Dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin'e destek çağrısı

05 Haziran 2024 10:09 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:10

Komor asıllı bir Fransız pop-soul kayıt sanatçısı Imany, başkentte verdiği konserde barış çağrısı yaptı. Türkiye turnesine çıkan sanatçı Filistin'e verdiği destek çağrısıyla alkışları topladı.

IMANY'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti. Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi. Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkışlarıyla bu çağrıya destek verdi.