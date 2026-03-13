Menü Kapat
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor

Henüz çocuk yaşta "Dünyanın en güzel kızı" seçilen Thylane Blondeau evleniyor. Henüz 6 yaşındayken birçok ünlü markadan teklif alan Thylane Blondeau evleniyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor
Haber Merkezi
13.03.2026
10:48
13.03.2026
10:48

henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau'yu hepiniz hatırlarsınız. Şimdilerde 24 yaşında olan dünyaca ünlü , aldığı bu ünvan sebebiyle son haline gelen yorumlara ateş püskürdü.

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI EVLENİYOR

6 yaşında "dünyanın en güzle kızı" seçilen Thylane Lena-Rose Blondeau şuanda 244 yaşında ve hayatına model olarak devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Thylane Lena-Rose Blondeau teklifi aldığını duyurdu.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor

Yüzükleri paylaşan Thylane Lena-Rose Blondeau "I said yes to my best friend. Here’s to forever" notunu düştü.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor

MODA HAFTASINDA ESTETİK İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Moda dünyasının bilinen isimlerinden biri olan ve kariyerini sürdüren ünlü model, son dönemde sık sık estetik yaptırdığına dair eleştirilerle gündeme geliyor. Paris Moda Haftası'ndaki son görünümleriyle yeniden gündeme gelen 24 yaşındaki Thylane Lena-Rose Blondeau, estetik iddialarına ateş püskürdü.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor

Blondeau yaptığı açıklamada, 'Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi.10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görünce 'Sen en güzel kızsın' diyor. Hayır, hala değilim. Ben sadece bir insanım.' ifadelerine yer verdi.

#evlilik
#model
#Estetik Iddiaları
#Thylane Lena-rose Blondeau
#Dünyanın En Güzel Kızı
#Magazin
