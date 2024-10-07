Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listeye giren 5 Türk kimmiş!

07 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:39

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu. Türkiye’den de 5 isim listede yer aldı. İzleyiciler tarafından ilgi gören dizi ve film oyuncuları arasından seçilen isimler arasında Can Yaman 37. Sırada yer aldı.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 5 Türk oyuncu da yer aldı. Amerika merkezli ünlü sitesi TC Candler tarafından 1990 yılından itibaren seçilen dünyanın en yakışıklı isimler arasında bu yıl 5 Türk isim de yer aldı.

DÜNYANIN EN YAKILIKLI ERKEĞİ LİSTESİNDE 5 TÜRK OYUNCU

İtalya'ya yerleşen Can Yaman​ rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Henry Cavill'in ilk sırada yer aldığı listede Yaman, dünyanın en yakışıklı erkekleri listesindeki yerini 37. sıradan aldı.

Son olarak Karadut dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, Şükrü Özyıldız listeye giren isimler arasında. Dünya çağında hayran kitlesine sahip Şükrü Özyıldız, o listeden kendine 74. sıradan yer buldu.

Leyla dizisinin kadrosunda yer 41 yaşındaki Halil İbrahim Ceyhan da oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimler arasında. Sevilen oyuncu da en yakışıklı erkekleri listesine 9. sıradan girmeyi başardı.

Onur Tuna oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünyanın en yakışıklı listesinde kendine yer bulan Onur Tuna, listeye 80. sıradan kendine yer buldu.

Survivor yarışmasıyla popülerliğe ulaşan oyuncu Barış Murat Yağcı ise bir çok ismi sollayıp 29. sıradan dünyanı en yakışıklıları listesine girmeyi başlardı.