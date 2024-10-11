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Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:07
Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim

Altın Oran esas alınarak yapılan bir araştırmaya göre; Dünyanın en yakışıklı erkeleri belli oldu. Yeni James Bond olabileceği konuşulan İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson ilk sırada yer alırken, listedeki isimler şaşırttı.

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belirlendi. Altın orana göre belirlenen araştırmada Taylor-Johnson’ın yüz şekli, gözleri, burnu ve çenesi bu oranlara en yakın olan özellikler olarak belirlendi ve birinci seçildi.  İşte, Altın Orana göre dünyanın en yakışıklı erkeleri; 

10) Shah Rukh Khan - %86,76

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 1. Resim

 

9)  Idris Elba - %87,94

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 2. Resim

 

8) Charles Melton - %88,46

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 3. Resim

7) Nicholas Hoult - %89,84

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 4. Resim

 

 

6) George Clooney - %89,9

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 5. Resim

5)  Jack Lowden - %90,33

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 6. Resim

4) Robert Pattinson - %92,15

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 7. Resim

3) Paul Mescal - %92,38

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 8. Resim

2) Lucien Laviscount - %92,41

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 9. Resim

1) Aaron Taylor-Johnson 

Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim - 10. Resim

Kaynak: tgrthaber.com

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