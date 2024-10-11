Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim
Altın Oran esas alınarak yapılan bir araştırmaya göre; Dünyanın en yakışıklı erkeleri belli oldu. Yeni James Bond olabileceği konuşulan İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson ilk sırada yer alırken, listedeki isimler şaşırttı.
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belirlendi. Altın orana göre belirlenen araştırmada Taylor-Johnson’ın yüz şekli, gözleri, burnu ve çenesi bu oranlara en yakın olan özellikler olarak belirlendi ve birinci seçildi. İşte, Altın Orana göre dünyanın en yakışıklı erkeleri;
10) Shah Rukh Khan - %86,76
9) Idris Elba - %87,94
8) Charles Melton - %88,46
7) Nicholas Hoult - %89,84
6) George Clooney - %89,9
5) Jack Lowden - %90,33
4) Robert Pattinson - %92,15
3) Paul Mescal - %92,38
2) Lucien Laviscount - %92,41
1) Aaron Taylor-Johnson