Dünyanın en yakışıklı erkeği belli oldu! Altın orana sahip 10 ünlü isim

11 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:07

Altın Oran esas alınarak yapılan bir araştırmaya göre; Dünyanın en yakışıklı erkeleri belli oldu. Yeni James Bond olabileceği konuşulan İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson ilk sırada yer alırken, listedeki isimler şaşırttı.

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belirlendi. Altın orana göre belirlenen araştırmada Taylor-Johnson’ın yüz şekli, gözleri, burnu ve çenesi bu oranlara en yakın olan özellikler olarak belirlendi ve birinci seçildi. İşte, Altın Orana göre dünyanın en yakışıklı erkeleri;

10) Shah Rukh Khan - %86,76

9) Idris Elba - %87,94

8) Charles Melton - %88,46

7) Nicholas Hoult - %89,84

6) George Clooney - %89,9

5) Jack Lowden - %90,33

4) Robert Pattinson - %92,15

3) Paul Mescal - %92,38

2) Lucien Laviscount - %92,41

1) Aaron Taylor-Johnson