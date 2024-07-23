Dünyayı gezen Rus fenomen Tatyana Ozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti

23 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:35

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada dünyayı gezen 38 yaşındaki ünlü Rus YouTuber ve moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybetti.

TÜM DÜNYAYI DOLAŞTI, TÜRKİYE'DE HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi olan Tatyana Ivanovna Ozolina Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletiyle çarpıştı.

TÜRK SÜRÜCÜ AĞIR YARALI, RUS FENOMEN HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve Aynı grupta yer alan diğer motosiklet ise kazaya karışmadı. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü oluşturdu.



Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmiş olabileceği düşünülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.