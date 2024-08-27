Duygu Kumarki eski eşi İsmail Hacıoğlu'nu tamamen sildi! Yeni hamlesini sosyal medyadan duyurdu

27 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:32

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerde rol alan İsmail Hacıoğlu eski eşiyle ikinci kez ayrıldı. İsmail Hacıoğlu'nu tamamen hayatından çıkaran Duygu Kumarki, son hamlesini sosyal medyadan duyurdu.

DUYGU KUMARKİ, İSMAİL HACIOĞLU'NU TAMAMEN SİLDİ

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 2010 yılında evlenmiş ve 2020 yılında boşanmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda tekrar ayrılık kararı aldı. Ayrılık haberini hakkında konuşan Duygu Kumarki, "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak, ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz." notunu paylaşmıştı.

Duygu Kumarki, son yaptığı paylaşımda bu kez instagram adını değiştiremediği için hesabını kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklayan Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu.