Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın son halini paylaştı

12 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:10

Annesini gönderdiği mektupta babasının Metin Akpınar olduğunu söylemesi üzerine Duygu Nebioğlu dava açmış ve 2023 yılında da usta oyuncunun nüfusuna geçmişti. Annesi Suphiye Orancı'nın köpek severken çekilen fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ı da unutmadı.

SUPHİYE ORANCI'NIN SON HALİNİ KIZI PAYLAŞTI

Müge Anlı programına konuk olarak katılan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın yanına bağlanması için büyük mücadele etti. Annesi Suphiye Orancı, yanına bağlanmazken, konu hakkında herhangi bir paylaşımda da bulunmadı. Duygu Nebioğlu son olarak sosyal medya hesabından annesinin son halini, Mihriban şarkısı eşliğinde paylaştı.