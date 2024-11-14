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Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:32

Televizyon ve sinemadan yakından takip ettiğimiz ünlü isimlerin hangilerinin akraba olduklarını biliyor musunuz? Daha önce hiç yan yana görmediğimiz ünlülerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız.

Sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmeyen ünlü isimlerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız. Kimi birbirinin yakın arkadaşı, kimi ise birbiriyle küs. İşte, kuzun olan ünlü isimler...

KUZEN OLAN ÜNLÜLER 

Erkan Kolçak Köstendil - Bülent Şakrak 

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 1. Resim

Aras Bulut İynemli - Miray Daner 

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 2. Resim

Yılmaz Erdoğan - Metin Uca

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 3. Resim

Yıldız Tilbe -İntizar

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 4. Resim

Yasemin Özilhan - Sevinç Gürşen 

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 5. Resim

Hülya Avşar- Mehtap Yılmaz

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 6. Resim

Barış Murat Yağcı- Birce Akalay 

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 7. Resim

İclal Aydın - Ekin Eylem Ulaş 

Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler! - 8. Resim

Kaynak: tgrthaber.com

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