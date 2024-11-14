Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler!

14 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:32

Televizyon ve sinemadan yakından takip ettiğimiz ünlü isimlerin hangilerinin akraba olduklarını biliyor musunuz? Daha önce hiç yan yana görmediğimiz ünlülerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız.

Sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmeyen ünlü isimlerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız. Kimi birbirinin yakın arkadaşı, kimi ise birbiriyle küs. İşte, kuzun olan ünlü isimler... KUZEN OLAN ÜNLÜLER Erkan Kolçak Köstendil - Bülent Şakrak Aras Bulut İynemli - Miray Daner Yılmaz Erdoğan - Metin Uca Yıldız Tilbe -İntizar Yasemin Özilhan - Sevinç Gürşen Hülya Avşar- Mehtap Yılmaz Barış Murat Yağcı- Birce Akalay İclal Aydın - Ekin Eylem Ulaş