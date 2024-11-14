Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte kuzen olan ünlü isimler!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:32
Televizyon ve sinemadan yakından takip ettiğimiz ünlü isimlerin hangilerinin akraba olduklarını biliyor musunuz? Daha önce hiç yan yana görmediğimiz ünlülerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız.
Sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmeyen ünlü isimlerin kuzen olduğunu duyunca bir hayli şaşıracaksınız. Kimi birbirinin yakın arkadaşı, kimi ise birbiriyle küs. İşte, kuzun olan ünlü isimler...
KUZEN OLAN ÜNLÜLER
Erkan Kolçak Köstendil - Bülent Şakrak
Aras Bulut İynemli - Miray Daner
Yılmaz Erdoğan - Metin Uca
Yıldız Tilbe -İntizar
Yasemin Özilhan - Sevinç Gürşen
Hülya Avşar- Mehtap Yılmaz
Barış Murat Yağcı- Birce Akalay
İclal Aydın - Ekin Eylem Ulaş
Kaynak: tgrthaber.com