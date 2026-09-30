Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

İbrahim Tilaver, uzun bir aranın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarını büyük ölçüde geride bıraktığını ifade eden ünlü yapımcı, Gece Muhabiri Samet Aday ile bir araya gelerek hem kariyeri hem de müzik sektörü hakkında konuştu. Rap müzikle ilgili sözleri dikkat çeken Tilaver, sektörde eski hareketliliğin kalmadığını düşündüğünü dile getirdi.

EBO RAP DÜNYASINA GERİ DÖNÜYOR

Rap dünyasında Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver, sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği rap müziğine yeniden dönme kararı aldığını açıkladı. Bir süredir müzik dünyasından uzak kalan Ebo, 2027 yılında Ebo Şov adlı bir programla sevenlerinin karşısına çıkabileceğinin müjdesini verdi. Yeniden üretmeye ve ekranlara dönmeye hazırlanan Tilaver’in açıklaması, hayranları arasında heyecan oluşturdu.

Ebo, yeni projesiyle ilgili net tarih vermese de sevenlerine umut veren bir mesaj paylaştı. Ünlü isim, “İnşallah yakın bir zamanda görüşürüz” sözleriyle geri dönüş sinyalini verdi.

Ebo’nun rap müziğine dönüşü ve Ebo Şov projesinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu. Tilaver’in açıklaması, sosyal medyada da dikkat çekti.

EBO’DAN “ATİ242 VE BLOK3 DIŞINDA KİMSE KALMADI” ÇIKIŞI

Yapımcı ve içerik üreticisi İbrahim Tilaver, rap müzik dünyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından Gece Muhabiri Samet Aday’la bir araya gelen Ebo, rap müziğe geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da net yanıt verdi. Tilaver, “Rap dünyasına asla geri dönmem. Büyük konuşmak istemiyorum ama asla geri dönmem.” sözleriyle dikkat çekti.

Samet Aday’ın “Rap müzik sence bitiyor mu?” sorusunu da yanıtlayan Ebo, rap müzikte bir gerileme yaşandığını düşündüğünü söyledi. Tilaver, “Bitti. Blok var, Ati242 var, başka kimse yok.” ifadelerini kullandı.

Ebo’nun bu sözleri, rap dünyasına dair değerlendirmesini ortaya koyarken özellikle Ati242 ve Blok3’ü öne çıkarması dikkat çekti. Ünlü yapımcının açıklamaları sosyal medyada da merak uyandırdı. Ebo’nun rap müzikle ilgili bu sözleri, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.