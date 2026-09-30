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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:00

Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak kalan yapımcı İbrahim Tilaver, Gece Muhabiri Samet Aday’la yaptığı buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rap müzik dünyasına dair değerlendirmelerde bulunan Ebo, sektörde bir gerileme yaşandığını düşündüğünü belirtti. Tilaver, yakın zamanda Ebo Şov ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:00

, uzun bir aranın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarını büyük ölçüde geride bıraktığını ifade eden ünlü yapımcı, Gece Muhabiri Samet Aday ile bir araya gelerek hem kariyeri hem de müzik sektörü hakkında konuştu. Rap müzikle ilgili sözleri dikkat çeken Tilaver, sektörde eski hareketliliğin kalmadığını düşündüğünü dile getirdi.

EBO RAP DÜNYASINA GERİ DÖNÜYOR

Rap dünyasında lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver, sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği rap müziğine yeniden dönme kararı aldığını açıkladı. Bir süredir müzik dünyasından uzak kalan Ebo, 2027 yılında Ebo Şov adlı bir programla sevenlerinin karşısına çıkabileceğinin müjdesini verdi. Yeniden üretmeye ve ekranlara dönmeye hazırlanan Tilaver’in açıklaması, hayranları arasında heyecan oluşturdu.

Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

Ebo, yeni projesiyle ilgili net tarih vermese de sevenlerine umut veren bir mesaj paylaştı. Ünlü isim, “İnşallah yakın bir zamanda görüşürüz” sözleriyle geri dönüş sinyalini verdi. 

Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

Ebo’nun rap müziğine dönüşü ve Ebo Şov projesinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu. Tilaver’in açıklaması, sosyal medyada da dikkat çekti.

EBO’DAN “ATİ242 VE BLOK3 DIŞINDA KİMSE KALMADI” ÇIKIŞI

Yapımcı ve içerik üreticisi İbrahim Tilaver, rap müzik dünyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından Gece Muhabiri Samet Aday’la bir araya gelen Ebo, rap müziğe geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da net yanıt verdi. Tilaver, “Rap dünyasına asla geri dönmem. Büyük konuşmak istemiyorum ama asla geri dönmem.” sözleriyle dikkat çekti.

Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

Samet Aday’ın “Rap müzik sence bitiyor mu?” sorusunu da yanıtlayan Ebo, rap müzikte bir gerileme yaşandığını düşündüğünü söyledi. Tilaver, “Bitti. Blok var, Ati242 var, başka kimse yok.” ifadelerini kullandı.

Ebo geri dönüyor! İbrahim Tilaver’den dikkat çeken rap müzik yorumu!

 Ebo’nun bu sözleri, rap dünyasına dair değerlendirmesini ortaya koyarken özellikle Ati242 ve ’ü öne çıkarması dikkat çekti. Ünlü yapımcının açıklamaları sosyal medyada da merak uyandırdı. Ebo’nun rap müzikle ilgili bu sözleri, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.

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#Blok3
#ibrahim tilaver
#Ebo
#ati242
#Samet Aday
#Magazin
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