Ebru Gündeş, Demet Akalın'ı korudu! Burcu Güneş küplere bindi

Demet Akalın ile Burcu Güneş arasında başlayan tartışmaya ünlü isimlerde dahil oldu.. Demet Akalın'a destek veren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün de dahil olmasıyla polemik sosyal medyada alevlendi. Burcu Güneş, kendisini eleştirenlere ateş püskürürken, olaya Ebru Gündeş de katıldı.

DEMET AKALIN İLE BURCU GÜNEŞ KAVGASI BÜYÜYOR

Pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın hakkında konuştu ve “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında” dedi.

ECE SEÇKİN, BURCU GÜNEŞ'E İLK TEPKİ GÖSTEREN İSİM OLDU

"Ece Seçkin, iftarda bi soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var paylaşımların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun.. Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklere saygılı ol.. Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak.! Bak orda.. Girlll Come on baby, go your way." dedi.

BURCU GÜNEŞ İREM DERİCİ'YE DE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İrem Derici'ye de ateş püsküren Güneş, "Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz." dedi.

ÜNLÜLERİN KAVGASINA EBRU GÜNDEŞ DE KATILDI

Magazin gündemini altüst eden kavgaya Ebru Güneş de dahil oldu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir döneme damga vuran "Pırlanta" şarkısından sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaparak Demet Akalın'a destek verdi.

Ebru Güneş'in Demet Akalın'a destek verdiğini gören Burcu Güneş son paylaşımında 'Maskelerinizi bilirim hepimizin, yıllardır tanıyorum sizi, içten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım ve yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey. Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden, veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur.. Hakkını vermek istemezdi. Altındakileri kollardı. Şimdi paylaşımını attılar. ilk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havaalanında karşılaştım. Konserlerimiz vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor.' dedi.