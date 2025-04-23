Ebru Polat, arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'a öfke kustu!

Oyuncu Sevil Akdağ, çocukluk arkadaşı fenomen Elif Kırav’ı defalarca bıçaklayarak katletti. Sevil Akdağ ifadesinde "Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu" derken, Ebru Polat Sevil Akdağ'a öfke kustu.

EBRU POLAT: AŞAĞILIK SENİ

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav, oyuncu Sevil Akdağ tarafından 52 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Yakalanan Sevil Akdağ, ifadesinde "Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat Sevil Akdağ'a tepki göstererek; "Aşağılık seni!!!!!! Gencecik bir kızı düşünmedin, kendi çocuğunu da mı düşünmedin! İfadeye bak bir de kendini koruyacak diye kıza iftira atıyor bir de!" dedi.