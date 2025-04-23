Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Polat, arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'a öfke kustu!

Fenomen Elif Kırav'ı defalarca bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi şarkıcı Ebru Polat'ı çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabından Sevil Akdağ'a tepki gösteren Ebru Polat, ""Aşağılık seni" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Polat, arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'a öfke kustu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:49

Oyuncu Sevil Akdağ, çocukluk arkadaşı fenomen Elif Kırav’ı defalarca bıçaklayarak katletti. Sevil Akdağ ifadesinde "Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu" derken, Ebru Polat Sevil Akdağ'a öfke kustu.

EBRU POLAT: AŞAĞILIK SENİ

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav, oyuncu Sevil Akdağ tarafından 52 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Yakalanan Sevil Akdağ, ifadesinde "Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım" dedi.

Ebru Polat, arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'a öfke kustu!

Şarkıcı Ebru Polat Sevil Akdağ'a tepki göstererek; "Aşağılık seni!!!!!! Gencecik bir kızı düşünmedin, kendi çocuğunu da mı düşünmedin! İfadeye bak bir de kendini koruyacak diye kıza iftira atıyor bir de!" dedi.

Ebru Polat, arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'a öfke kustu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aslı Hünel perişan halde: Ateş düştüğü yeri yakıyor

Sıkça Sorulan Sorular

SEVİL AKDAĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin’de dünyaya gelen Sevil Akdağ, Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi sevilen dizilerde rol aldı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.