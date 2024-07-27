Ebru Şahin, Sinem Kobal’la Mabel Matiz konserinde! Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine yoğunluktan katılmamıştı

27 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:51

Yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz'ün oturduğu yeni dizi ile ekrana gelecek Ebru Şahin ile uzun bir aranın ardından yeni sinema filmine 'evet' diyen Sinem Kobal ile beraber tatile çıktı. Dün akşam Mabel Matiz'i dinlemeye giden ikiliden Ebru Şahin, eleştiri oklarının hedefi oldu.

SİNEM KOBAL İLE EBRU ŞAHİN KIZ KIZA GEZMEDE

Sinem Kobal ile Ebru Şahin bir kaç gündür birlikte tatil yapıyor. Dün akşam Mabel Matiz'i dinlemeye giden Sinem Kobal ve Ebru Şahin'in videosuna beğeni yağarken, Şahin'in takipçileri geçtiğimiz gün eski rol arkadaşı Akın Akınözü'nün hayatını kaybeden annesinin cenazesine yoğunluğu nedeniyle gitmemesine tepki gösterdi.

EBRU ŞAHİN CENAZEYE KATILMADIĞI İÇİN TEPKİ TOPLADI

Kanser tedavisi gören annesini kaybeden Akın Akınözü'ne birçok meslektaşından destek gelmişti. Akın Akınözü'nü tanımamasına rağmen cenazeye giden Hande Erçel, takdiri toplarken gözler Hercai dizisindeki partneri Ebru Şahin'i aramıştı.