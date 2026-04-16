Manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Ebru Şallı'nın paylaşımına; Pınar Altuğ, Seda Sayan ve Merve Dizdar gibi isimlerden de yorum geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım yaptı Manken ve sunucu Ebru Şallı, 2020 yılında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Ebru Şallı, oğlu Pars'ın peş peşe fotoğraflarını paylaşarak özlemini dile getirdi. Şallı, paylaşımında çocukların ölmemesi yönünde dilekte bulundu. Ebru Şallı'nın paylaşımına Pınar Altuğ, Seda Sayan ve Merve Dizdar gibi isimlerden yorumlar geldi. Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 doğumludur ve Türk model, sunucu ve pilates eğitmenidir. Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğlu Pars, 16 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

EBRU ŞALLI OĞLU PARS'IN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DUYGULANDIRDI

Ebru Şallı oğlu Pars'ın peş peşe fotoğraflarını paylaşarak, "Kalbim , Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep .. Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugun tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık cok cok üzgünüm" dedi.

EBRU ŞALLI KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1977 doğumlu Ebru Şallı, Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiş, sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş, bir yıl sonra boşanmıştır. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı,

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ebru Şallı ve Harun Tan çiftin çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğlu Pars, 16 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.