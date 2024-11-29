Ebru Şallı için “Her şey paraymış” demişti! Uğur Akkuş’tan flaş boşanma hamlesi

29 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:55

Uğur Akkuş geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Ebru Şallı’ya boşanma davası açmış ve 'Her şey para ve maddiyatmış' demişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş’tan flaş boşanma kararı geldi.

Uğur Akkuş​, geçtiğimiz aylarda Ebru Şallı​'ya boşanma​ davası açmış ve "Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para​ ve maddiyatmış" sözleriyle gündem olmuştu. Ebru Şallı ise kendisinin 8 ay önce boşanma davası açtığını belirterek "Uğur bu sinirlenmiştir" diyerek durum hakkında açıklama yapmıştı. Uğur Akkuş, 1 saat önce yaptığı paylaşımda boşanma kararını geri çektiklerini belirterek şaşırttı.

UĞUR AKKUŞ'TAN ŞAŞIRTAN BOŞANMA HAMLESİ

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir karar aldıklarını duyurarak, ''Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğime ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun.'' diyerek takipçilerini şaşırttı.

"HER ŞEY PARAYMIŞ"

Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımında, 'Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı.