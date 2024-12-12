Ebru Şallı markette bile pilates yaptı! Kimse ne olduğunu anlamadı

12 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:51

Son günlerde Uğur Akkuş ile boşanma süreciyle gündemde olan Ebru Şallı son paylaşımıyla yine konuşulmayı başardı. Ebru Şallı Market alışverişiyle pilates saati çakışınca bakın ne yaptı.

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Uğur Akkuş​ geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Ebru Şallı​'ya boşanma davası​ açtığını duyurmuş ve Her şey para ve maddiyatmış' demişti. Uğur Akkuş geçtiğimiz hafta Ebru şallı ile aralarındaki problemi hallettiklerini ve boşanma davasını geri çektiğini açıkladı. Konu ile ilgili sessizliğini koruyan Ebru şallı markette çektiği video ile yine konuşuldu.

EBRU ŞALLI MARKETTE BİLE PİLATES YAPTI

Eşi uğur Akkuş ile yaşadığı boşanma süreciyle gündeme gelen Ebru Şallı, eşiyle arasındaki sorunları halletti. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden deva eden Ebru Şallı, markette pilates yaptığı anları paylaştı.

Ebru Şallı market alışverişi ve pilates aynı saate denk gelince çözümü süper markette pilates yapmakla buldu. Markette pilates yapan Ebru Şallı, esnek görünümüyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.