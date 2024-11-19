Ebru Şallı'dan ''Meğer her şey paraymış'' diyen Uğur Akkuş'a nazik cevap

19 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:25

Geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Uğur Akkuş, sunucu Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını belirterek, ''Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış'' diyerek herkesi şoke etmişti. Ebru Şallı boşanma aşamasındaki eşi Uğur Akkuş'a ilk kez cevap verdi ve nezaketi elden bırakmadı.

Bir davette görüntülenen Ebru Şallı, boşanma süreciyle ilgili konuştu. Uğur Akkuş'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Meğer her şey para ve maddiyatmış'' sözleri günlerce konuşulmuştu. Davette ilk kez boşanma aşamasındaki eşinin sözlerine cevap veren Ebru Şallı, nezaketi elden bırakmadı.

EBRU ŞALLI NEZAKETİ ELDEN BIRAKMADI

Bir davette ilk kez Uğur Akkuş hakkında konuşan Ebru Şallı, “Meğer her şey paraymış” sözlerine de ilk kez cevap verdi. Uğur Akkuş ile aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten Ebru Şallı, “Sinirlenmiştir söylemiştir.” dedi. Sözlerini dikkatli seçen Ebru Şallı, "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" dedi.

Mal paylaşımı hakkında da konuşan Ebru Şallı, "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" diye konuştu.

UĞUR AKKUŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için Beykoz 1. Aile mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığı ile boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem beni seven ailem ve tanıyan herkes birşeyler yazıp çizecek konuşacak bunu bildiğim için burdan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi “Mutsuz olmamdır” Ben bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.” demişti.