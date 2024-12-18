Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı! Şiddete uğradığını açıklamıştı

18 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:18

Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

Pilates eğitmeni ebru Şallı​, 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş​ tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

UĞUR AKKUŞ, 1 AY EBRU ŞALLI'YA YAKLAŞAMAYACAK

Mahkemeye sunulan dilekçede Ebru Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

KARARA UYMAZSA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Mahkeme ayrıca, Uğur Akkuş'un Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.